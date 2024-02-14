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Манаев Губайдулла Галиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1913

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1913

Отец: Феткуллин Галиулла

Мать: Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Усманова) Мунавара

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949

Сын: Манаев Рауф Губайдуллович

Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара

Смерть
1983

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