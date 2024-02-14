Манаев Губайдулла Галиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1913
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Манаев Рауф Губайдуллович
Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манаева (Усманова) Мунавара
Смерть
1983