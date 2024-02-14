Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феткуллин Галиулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Манаев Халиулла Галиулович

Отец ребёнка: Феткуллин Галиулла

Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Манаев Губайдулла Галиуллович

Отец ребёнка: Феткуллин Галиулла

Смерть
Неизвестно

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