Феткуллина (Сипазетдинова) Гизениса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феткуллин Галиулла
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Манаев Халиулла Галиулович
Отец ребёнка: Феткуллин Галиулла
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Манаев Губайдулла Галиуллович
Отец ребёнка: Феткуллин Галиулла
Смерть
Неизвестно