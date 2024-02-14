Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сайфульмулюков Хисаметдин

Мать: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Самига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Самига

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868

Сын: Манаев Гиниятулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Самига

Смерть
Неизвестно

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