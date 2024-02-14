Хисаметдинов (Хисамутдинов) Феткулла
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Манаев Гиниятулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Самига
Смерть
Неизвестно