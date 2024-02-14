Феткуллин Сибагатулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Манаев Сахиулла Сибагатуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Манаев Габдрахман Сибагатуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Рождение ребёнка
1897
Сын: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима
Смерть
Неизвестно