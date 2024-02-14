Феткуллин Сибагатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткуллин Сибагатулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Лытифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888

Сын: Манаев Сахиулла Сибагатуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Манаев Габдрахман Сибагатуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Рождение ребёнка
1897

Сын: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Мать ребёнка: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Смерть
Неизвестно

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