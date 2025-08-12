Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна
женский, родилась 01.01.1898
ОтецЕрёменко Ефрем Степанович28.01.1868 ст. г.р.
МатьЕрёменко (Найда) Софья Зиновьевна1871 г.р.
Супруги
Шутюк Семён Лукич1890 г.р.
Дети
Блинова (Шутюк) Нина Семёновна23.09.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутюк Семён Лукич
Рождение ребёнка
23.09.1926
Дочь: Блинова (Шутюк) Нина Семёновна
Отец ребёнка: Шутюк Семён Лукич
Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край