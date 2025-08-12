Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна 01.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна

Автор
СБ
Блинов С.

женский, родилась 01.01.1898

Отец
Ерёменко Ефрем Степанович28.01.1868 ст. г.р.
Мать
Ерёменко (Найда) Софья Зиновьевна1871 г.р.
Супруги
Шутюк Семён Лукич1890 г.р.
Дети
Блинова (Шутюк) Нина Семёновна23.09.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Ерёменко Ефрем Степанович

Мать: Ерёменко (Найда) Софья Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутюк Семён Лукич

Рождение ребёнка
23.09.1926

Дочь: Блинова (Шутюк) Нина Семёновна

Отец ребёнка: Шутюк Семён Лукич

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край

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