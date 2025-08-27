Шутюк Семён Лукич
мужской, родился 1890
МатьШутюк Агафья МатвеевнаНеизвестно г.р.
ОтецШутюк Лука Иосифович1853 г.р.
Супруги
Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна01.01.1898 г.р.
Дети
Блинова (Шутюк) Нина Семёновна23.09.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шутюк Лука Иосифович
Мать: Шутюк Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1926
Дочь: Блинова (Шутюк) Нина Семёновна
Мать ребёнка: Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна
Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край