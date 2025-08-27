Шутюк Семён Лукич 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутюк Семён Лукич

Автор
СБ
Блинов С.

мужской, родился 1890

Мать
Шутюк Агафья МатвеевнаНеизвестно г.р.
Отец
Шутюк Лука Иосифович1853 г.р.
Супруги
Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна01.01.1898 г.р.
Дети
Блинова (Шутюк) Нина Семёновна23.09.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шутюк Лука Иосифович

Мать: Шутюк Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна

Рождение ребёнка
23.09.1926

Дочь: Блинова (Шутюк) Нина Семёновна

Мать ребёнка: Шутюк (Ерёменко) Прасковья Ефремовна

Яблоновка, Яковлевский муниципальный район, Приморский край

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