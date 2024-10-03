Софья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёменко Ефрем Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёменко Ефрем Степанович

Смерть
Неизвестно

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