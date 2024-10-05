Ерёменко Ефрем Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёменко Ефрем Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерёменко Степан Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Зиновьевна

Рождение ребёнка
01.01.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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