Ерёменко Ефрем Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерёменко Степан Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Зиновьевна
Рождение ребёнка
01.01.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно