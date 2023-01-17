посёлок городского типа Катеринополь, посёлок городского типа Катеринополь, Черкаська область (на 2018) — Familio

Катеринополь

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Звенигородский уезд, Екатеринопольская волость
453. Екатеринопол (Калниболото), местечко бывшее государственное, при реке Гнилом Тикиче и речке Калниболоте, дворов 338, жителей 2861, волостное правление (уездный город Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Звенигородский уезд, Екатеринопольская волость
Екатеринополь м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27463Катеринопільселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Катеринопільськийселищна рада Катеринопільська
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