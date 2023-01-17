Катеринополь
Черкаська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
453. Екатеринопол (Калниболото), местечко бывшее государственное, при реке Гнилом Тикиче и речке Калниболоте, дворов 338, жителей 2861, волостное правление (уездный город Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Екатеринополь м.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27463Катеринопільселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Катеринопільськийселищна рада Катеринопільська