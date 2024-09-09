Шутюк Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Николай
Смерть
Неизвестно