Шутюк Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутюк Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Николай

Смерть
Неизвестно

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