Дроздов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823 ст.
Дата смерти08.07.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.
Рождение ребёнка
09.05.1849 ст.
Сын: Дроздов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дроздова Александра Михайловна
Кузьминское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1903
село Кузьминское, Рязанского уезда, Рязанской губернии