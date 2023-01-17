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Дроздов Михаил Андреевич

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Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1823 ст.

Дата смерти

08.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823 ст.

Отец: Петропавлов Андрей Васильевич

Мать: Петропавлова Анна Федотьевна

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1849 ст.

Сын: Дроздов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дроздова Александра Михайловна

Кузьминское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Александра Михайловна

Смерть
08.07.1903
село Кузьминское, Рязанского уезда, Рязанской губернии
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