Петропавлов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смерти1836 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
06.04.1826 ст.
Сын: Петропавлов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Фелонина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Дроздов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836 ст.