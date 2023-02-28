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Петропавлов Андрей Васильевич

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Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Дроздов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1826 ст.

Сын: Петропавлов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Фелонина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Дроздов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Петропавлова Анна Федотьевна

Дединово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петропавлова Анна Федотьевна

Смерть
1836 ст.
Дединово, Луховицы, Московская область
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