село Кузьминское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кузьминское

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Рязанского уезда Кузьминской волости села Кузьминского Кузьмы Малкина. // Российский государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
195Кузьминское, с. вл.при р. Оке.301618311451136Церквей православных 2. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Кузминское. Д. Аксеново66Кн. Ан. Пет. Крапоткина, Кн. Ан. Мих. Щербатова1684Не показано

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузминская волость
56. Кузминское, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 421, жителей 2701, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, богадел Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузьминская волость
село Кузьминское9290011017385633574111374сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Кузьминская волость
Кузьминское село6599при р. Оке50314021721302333волостн. правл.2 кам. цер., 2 ветр. мельн., баз. еженед., каз. вин. лав., тракт., 2 шк. зем., апт., кам. час., порт., маслоб., плотн., вол. правл. и почт. отд. и урядник
Кузьминское князя Крапоткина вл. ус.6600при р. Оке16153133Кузьминское
Крест. с Кузьминского наб. стор.6603при р. Оке32533Кузьминское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
855Кузьминскоесело54°52'с.ш.39°39'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Кузьминское сельское поселение
61627436101с Кузьминскоесело

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