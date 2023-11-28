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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Рязанского уезда Кузьминской волости села Кузьминского Кузьмы Малкина. // Российский государствен Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
195Кузьминское, с. вл.при р. Оке.301618311451136Церквей православных 2. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Кузминское. Д. Аксеново66Кн. Ан. Пет. Крапоткина, Кн. Ан. Мих. Щербатова1684—Не показано
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Кузминское, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 421, жителей 2701, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, школа, богадел Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кузьминское9290011017385633574111374сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кузьминское село6599при р. Оке50314021721302333——волостн. правл.2 кам. цер., 2 ветр. мельн., баз. еженед., каз. вин. лав., тракт., 2 шк. зем., апт., кам. час., порт., маслоб., плотн., вол. правл. и почт. отд. и урядник
Кузьминское князя Крапоткина вл. ус.6600при р. Оке—16153133——Кузьминское
Крест. с Кузьминского наб. стор.6603при р. Оке—32533——Кузьминское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
855Кузьминскоесело54°52'с.ш.39°39'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627436101с Кузьминскоесело