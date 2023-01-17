Дроздова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1849 ст.

Сын: Дроздов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Андреевич

Кузьминское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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