Дроздова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1849 ст.
Сын: Дроздов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Андреевич
Кузьминское, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно