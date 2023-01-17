Петропавлова Анна Федотьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиОколо 1836 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: Федот Ефимович
Мать: Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич
Бракосочетание
1825 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1826 ст.
Сын: Петропавлов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Фелонина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Дроздов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1836 ст.