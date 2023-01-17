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Петропавлова Анна Федотьевна

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Место рождения

Горки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Около 1836 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: Федот Ефимович

Мать: Екатерина Алексеевна

Горки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Дроздов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич

Дединово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
1825 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1826 ст.

Сын: Петропавлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Фелонина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Дроздов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Петропавлов Андрей Васильевич

Дединово, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петропавлов Андрей Васильевич

Смерть
Около 1836 ст.
Дединово, Луховицы, Московская область
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