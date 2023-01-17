Торсунова (Киселькова) Дарья Силична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорсунова (Киселькова) Дарья Силична

Торсунова (Киселькова) Дарья Силична

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кисельков Сила Иванович

Мать: Киселькова Анисия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1810

Муж: Торсунов Трофим Миронович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1811

Сын: Торсунов Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Торсунов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лукия Трофимовна

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Торсунов Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Торсунов Семен Трофимович

Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close