Торсунова (Киселькова) Дарья Силична
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
04.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1811
Сын: Торсунов Сергей Трофимович
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лукия Трофимовна
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Торсунов Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Торсунов Семен Трофимович
Отец ребёнка: Торсунов Трофим Миронович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно