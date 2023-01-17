Торсунов Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Торсунов Трофим Миронович
Мать: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1836
Сын: Торсунов Капитон Иванович
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Торсунов Анемподист Иванович
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно