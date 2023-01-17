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Торсунов Иван Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Торсунов Трофим Миронович

Мать: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Торсунов Капитон Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Торсунов Анемподист Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Торсунов Яков Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Торсунов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торсунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Торсунова Параскева Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Параскева Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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