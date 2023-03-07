Торсунов Трофим Миронович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
23.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810
Жена: Торсунова Дарья Силична
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1811
Сын: Торсунов Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лукия Трофимовна
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1821
Сын: Торсунов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1830
Сын: Торсунов Семен Трофимович
Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно