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Торсунов Трофим Миронович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Торсунов Мирон Иванович

Мать: Торсунова Ефимия Макаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810

Жена: Торсунова Дарья Силична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.08.1811

Сын: Торсунов Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Торсунов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лукия Трофимовна

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Торсунов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Торсунов Семен Трофимович

Мать ребёнка: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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