Торсунов Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Торсунов Трофим Миронович
Мать: Торсунова Дарья Силична
Рождение ребёнка
1847
Сын: Торсунов Андриан Григорьевич
Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Торсунова Александра Григорьева
Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Торсунова Пелагия Григорьевна
Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Торсунова Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Торсунова Зиновия Григорьева
Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно