Торсунов Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорсунов Григорий Трофимович

Торсунов Григорий Трофимович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Торсунов Трофим Миронович

Мать: Торсунова Дарья Силична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Торсунов Андриан Григорьевич

Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Торсунова Александра Григорьева

Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Торсунова Пелагия Григорьевна

Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Торсунова Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Торсунова Зиновия Григорьева

Мать ребёнка: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Акилина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close