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Торсунова Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Торсунов Андриан Григорьевич

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Торсунова Александра Григорьева

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Торсунова Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Торсунова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Торсунова Зиновия Григорьева

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Григорий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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