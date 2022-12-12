Торсунова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Торсунов Андриан Григорьевич
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Торсунова Александра Григорьева
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Торсунова Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Торсунова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Торсунова Зиновия Григорьева
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно