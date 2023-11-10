Торсунов Андриан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Бракосочетание
23.11.1866
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Сем(?) Стефанов Сухов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно