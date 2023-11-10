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Торсунов Андриан Григорьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Торсунов Григорий Трофимович

Мать: Торсунова Акилина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZV-7KML?i=534 | 10РС 1858 год Камбарского завода ГосАрхив Удмурской Республики, Ф.417 О.1 Д.2 ск.535 №282/280 Иван Трофимов Торсунов 36 43 | Ивана ... Показать все
Бракосочетание
23.11.1866

Жена: Торсунова Ефимия Григорьевна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Сем(?) Стефанов Сухов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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