Киселькова Анисия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Торсунова Дарья Силична
Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кисельков Иван Силич
Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кисельков Иван Силич
Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно