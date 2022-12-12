Киселькова Анисия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселькова Анисия Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шутов Назар Григорьевич

Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Торсунова Дарья Силична

Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кисельков Иван Силич

Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кисельков Иван Силич

Отец ребёнка: Кисельков Сила Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисельков Сила Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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