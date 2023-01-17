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Шутов Назар Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кисельков Сила Иванович

Мать: Киселькова Анисия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1805

Жена: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мелания Назаровна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шутов Андриан Назарович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Павлова сестра родная Ирина
Рождение ребёнка
29.03.1814

Дочь: Дарья Назаровна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Харитина Назаровна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Шутов Степан Назарович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мавра Назаровна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Шутов Емельян Назарович

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ефимия Назаровна

Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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