Шутов Назар Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
27.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мелания Назаровна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Крещение
06.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
21.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Павлова сестра родная Ирина
Рождение ребёнка
29.03.1814
Дочь: Дарья Назаровна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Харитина Назаровна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1818
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мавра Назаровна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ефимия Назаровна
Мать ребёнка: Шутова Феодосия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно