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Шутов Степан Назарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1818

Отец: Шутов Назар Григорьевич

Мать: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шутов Андриан Степанович

Мать ребёнка: Шутова Матрона Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Матрона Евстратовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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