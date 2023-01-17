Шутов Степан Назарович
Место рождения
Дата рождения20.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1818
Крещение
20.01.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шутова Матрона Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно