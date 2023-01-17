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Шутов Андриан Назарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шутов Назар Григорьевич

Мать: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шутов Петр Андрианович

Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шутов Сергей Андрианович

Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шутов Василий Андрианович

Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шутов Яков Андрианович

Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шутов Андрей Андрианович

Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.04.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Степанида Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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