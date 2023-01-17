Шутов Андриан Назарович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шутов Василий Андрианович
Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шутова Степанида Ионовна
Крещение
17.04.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Степанида Ионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно