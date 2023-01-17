Шутова (Новикова) Степанида Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Новикова) Степанида Ионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808

Отец: Новиков Иона Игнатьевич

Мать: Новикова Ирина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шутов Петр Андрианович

Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Шутов Сергей Андрианович

Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шутов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шутов Яков Андрианович

Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шутов Андрей Андрианович

Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Андриан Назарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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