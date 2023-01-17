Шутова (Новикова) Степанида Ионовна
Место рождения
Дата рождения?.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808
Отец: Новиков Иона Игнатьевич
Мать: Новикова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шутов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шутов Андриан Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно