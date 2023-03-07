Новикова (Чайкина) Ирина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Чайкина) Ирина Назаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чайкин Назар Петрович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1808

Муж: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808

Дочь: Шутова Степанида Ионовна

Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Новиков Митрофан Ионович

Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Новиков Захар Ионович

Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Ионовна

Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Новиков Евсегний Ионович

Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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