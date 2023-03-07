Новикова (Чайкина) Ирина Назаровна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Чайкин Назар Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808
Дочь: Шутова Степанида Ионовна
Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Ионовна
Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Новиков Иона Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно