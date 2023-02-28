Новиков Митрофан Ионович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Новиков Иона Игнатьевич
Мать: Новикова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Митрофановна
Мать ребёнка: Новикова Ирина
Рождение ребёнка
1835
Сын: Новиков Ефим Митрофанович
Мать ребёнка: Новикова Ирина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Параскева Митрофановна
Мать ребёнка: Новикова Ирина
Рождение ребёнка
1842
Сын: Новиков Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Новикова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Ирина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно