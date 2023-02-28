Новиков Митрофан Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Митрофан Ионович

Новиков Митрофан Ионович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Новиков Иона Игнатьевич

Мать: Новикова Ирина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Митрофановна

Мать ребёнка: Новикова Ирина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Новиков Ефим Митрофанович

Мать ребёнка: Новикова Ирина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Параскева Митрофановна

Мать ребёнка: Новикова Ирина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Новиков Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Новикова Ирина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ирина

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close