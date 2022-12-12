Новиков Захар Ионович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Новиков Иона Игнатьевич
Мать: Новикова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феоктиста Захаровна
Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно