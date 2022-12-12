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Новиков Захар Ионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Новиков Иона Игнатьевич

Мать: Новикова Ирина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Новиков Сергей Захарович

Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феоктиста Захаровна

Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Новиков Иван Захарович

Мать ребёнка: Новикова Ксения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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