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Новиков Евсегний Ионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Новиков Иона Игнатьевич

Мать: Новикова Ирина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Новиков Николай Евсегниевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафия Евсегнеевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Евсегнеевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Татьяна Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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