Новиков Евсегний Ионович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Новиков Иона Игнатьевич
Мать: Новикова Ирина Назаровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Новиков Николай Евсегниевич
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Евсегнеевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Евсегнеевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно