Новикова Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Новиков Николай Евсегниевич
Отец ребёнка: Новиков Евсегний Ионович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафия Евсегнеевна
Отец ребёнка: Новиков Евсегний Ионович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Евсегнеевна
Отец ребёнка: Новиков Евсегний Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно