Шутов Емельян Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Емельян Назарович

Шутов Емельян Назарович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Шутов Назар Григорьевич

Мать: Шутова Феодосия Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефросиния Емельяновна

Мать ребёнка: Шутова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шутов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Шутова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагия Емельяновна

Мать ребёнка: Шутова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Ефимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close