Шутова Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефросиния Емельяновна

Отец ребёнка: Шутов Емельян Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шутов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Шутов Емельян Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагия Емельяновна

Отец ребёнка: Шутов Емельян Назарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Емельян Назарович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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