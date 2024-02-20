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Остроушко Роман Анисимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Остроушко Анисим

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
17.04.1877

Сын: Остроушко Алексей Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
До 1877

Жена: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1880

Дочь: Мелания Романовна

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
05.06.1885

Сын: Остроушко Прокофий Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
23.02.1888

Сын: Остроушко Поликарп Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина Романовна

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895

Сын: Остроушко Григорий Романович

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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