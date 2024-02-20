Остроушко Поликарп Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Дата рождения23.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Мария Поликарповна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно