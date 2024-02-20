Остроушко Поликарп Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Поликарп Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова

Дата рождения

23.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1888

Отец: Остроушко Роман Анисимович

Мать: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Мария Поликарповна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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