Остроушко Татьяна Ильинична
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
17.04.1877
Сын: Остроушко Алексей Романович
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
До 1877
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.05.1880
Дочь: Мелания Романовна
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
05.06.1885
Сын: Остроушко Прокофий Романович
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
23.02.1888
Сын: Остроушко Поликарп Романович
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ирина Романовна
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1895
Сын: Остроушко Григорий Романович
Отец ребёнка: Остроушко Роман Анисимович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно