Остроушко Григорий Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1919
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Остроушко Екатерина Антоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1921
Дочь: Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Остроушко Екатерина Антоновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно