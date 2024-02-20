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Остроушко Григорий Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Остроушко Роман Анисимович

Мать: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.12.1919

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Остроушко Екатерина Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1921

Дочь: Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Остроушко Екатерина Антоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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