Остроушко Екатерина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Екатерина Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
?.12.1919

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Остроушко Григорий Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1921

Дочь: Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Остроушко Григорий Романович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроушко Григорий Романович

Смерть
Неизвестно
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