Остроушко Екатерина Антоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1919
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Остроушко Григорий Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.02.1921
Дочь: Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Остроушко Григорий Романович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно