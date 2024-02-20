Остроушко Алексей Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Дата рождения17.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1877
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Остроушко Федот Алексеевич
Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Кононовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Кононовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно