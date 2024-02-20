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Остроушко Алексей Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова

Дата рождения

17.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1877

Отец: Остроушко Роман Анисимович

Мать: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Остроушко Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Кононовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Кононовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Татьяна Кононовна

Смерть
Неизвестно
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