Остроушко Прокофий Романович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Дата рождения05.06.1885
Дата смерти13.04.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Смерть
13.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука