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Остроушко Прокофий Романович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова

Дата рождения

05.06.1885

Дата смерти

13.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1885

Отец: Остроушко Роман Анисимович

Мать: Остроушко Татьяна Ильинична

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,х.Хайлова
Смерть
13.04.1887
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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