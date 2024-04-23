Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна
Место рожденияНижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта
Дата рождения18.03.1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Образование
Неизвестно
три класса
Рождение ребёнка
10.03.1924
Дочь: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Жукова (Клешнина) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1933
Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно