Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна

Место рождения

Нижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта

Дата рождения

18.03.1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1905

Отец: Клешнин Степан Федорович

Мать: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Образование
Неизвестно
три класса
Рождение ребёнка
10.03.1924

Дочь: Теплова (Клешнина) Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Жукова (Клешнина) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1933

Сын: Клешнин Борис Семенович

Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клешнин Семен Иванович

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно

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