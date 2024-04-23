Жукова (Клешнина) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно