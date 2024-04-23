Жукова (Клешнина) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Клешнина) Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Клешнин Семен Иванович

Мать: Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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