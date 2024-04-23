Клешнин Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешнин Степан Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1887 г.р.

Дети

1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Клешнин Федор Семенович

Мать: Клешнина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна

Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Смерть
1971

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