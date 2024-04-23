Клешнин Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Клешнин Федор Семенович
Мать: Клешнина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна
Мать ребёнка: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна
Смерть
1971