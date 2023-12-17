Клешнин Борис Семенович
Место рожденияНижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти17.12.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клешнина Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клешнина Ольга Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клешнина Ольга Петровна
Смерть
17.12.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость