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Клешнин Борис Семенович

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Место рождения

Нижегородская область, Тоншаевский район, деревня Большая Ширта

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

17.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Клешнин Семен Иванович

Мать: Клешнина (Клешнина) Антонина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешнин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Клешнина Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешнина Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клешнина Ольга Петровна

Смерть
17.12.2023
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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