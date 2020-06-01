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Клешнина Ольга Петровна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

12.03.1936

Дата смерти

01.06.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: ?

Мать: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешнин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Клешнин Борис Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешнин Борис Семенович

Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клешнин Борис Семенович

Смерть
01.06.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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