Клешнина Ольга Петровна
Место рожденияМосква
Дата рождения12.03.1936
Дата смерти01.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936
Отец: ?
Мать: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клешнин Борис Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клешнин Борис Семенович
Смерть
01.06.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость