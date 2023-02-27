Рогозин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Рогозин Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ирина

Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина

Рождение ребёнка
1761

Сын: Рогозин Остап

Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина

Смерть
Неизвестно

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