Рогозин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Рогозин Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ирина
Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рогозин Остап
Мать ребёнка: (Рогозина) Ирина
Смерть
Неизвестно