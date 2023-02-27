Рогозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Рогозин Николай
Мать: (Рогозина) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Ксения
Рождение ребёнка
1773
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: (Рогозина) Ксения
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно