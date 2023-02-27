Рогозин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Рогозин Николай

Мать: (Рогозина) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ксения

Рождение ребёнка
1773

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: (Рогозина) Ксения

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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