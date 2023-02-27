Рогозин Остап
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Рогозин Николай
Мать: (Рогозина) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мирошникова?) Евдокия
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Рогозина) Дарья
Мать ребёнка: (Мирошникова?) Евдокия
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Емельян
Мать ребёнка: (Мирошникова?) Евдокия
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно