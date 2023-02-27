Рогозин Остап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Остап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Рогозин Николай

Мать: (Рогозина) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мирошникова?) Евдокия

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Рогозина) Дарья

Мать ребёнка: (Мирошникова?) Евдокия

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рогозин Емельян

Мать ребёнка: (Мирошникова?) Евдокия

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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