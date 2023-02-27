(Мирошникова?) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Остап
Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Рогозина) Дарья
Отец ребёнка: Рогозин Остап
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Емельян
Отец ребёнка: Рогозин Остап
Смерть
Неизвестно