(Мирошникова?) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мирошникова?) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Остап

Место жительства
Неизвестно
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Рогозина) Дарья

Отец ребёнка: Рогозин Остап

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рогозин Емельян

Отец ребёнка: Рогозин Остап

Смерть
Неизвестно

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