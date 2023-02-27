Рогозин Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Рогозин Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Рогозин Потап

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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