Рогозин Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рогозин Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Рогозин Потап
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно